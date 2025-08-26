 Skip to main content
26.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 26 август 2025
Неделник

Руските трупи ја освојуваат Африка

Свет

26.08.2025

Додека Западот губи терен во Африка, Москва го зајакнува своето влијание преку нова воена формација – Африканскиот корпус, наследник на Вагнер. Оваа единица, под директна контрола на руското Министерство за одбрана, веќе дејствува во Мали, Централноафриканската Република, Нигер и Буркина Фасо.

За разлика од Вагнер, кој беше неформална група, Африканскиот корпус претставува организирана и дисциплинирана структура на руската држава. Во неговите редови се вклучени елитни офицери и поранешни вагнеристи, а нивната задача е да им помагаат на африканските нации во борбата против бунтот и тероризмот, кои се проширија по повлекувањето на француските и другите западни трупи.

Во Централноафриканската Република, руските инструктори со години им помагаат на властите да ја стабилизираат земјата и да ги заштитат институциите. Тамошните власти истакнуваат дека благодарение на Москва, бил спречен целосен колапс на државата, додека западните сили само гледале како регионот тоне во хаос.

