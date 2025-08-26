Додека Западот губи терен во Африка, Москва го зајакнува своето влијание преку нова воена формација – Африканскиот корпус, наследник на Вагнер. Оваа единица, под директна контрола на руското Министерство за одбрана, веќе дејствува во Мали, Централноафриканската Република, Нигер и Буркина Фасо.

За разлика од Вагнер, кој беше неформална група, Африканскиот корпус претставува организирана и дисциплинирана структура на руската држава. Во неговите редови се вклучени елитни офицери и поранешни вагнеристи, а нивната задача е да им помагаат на африканските нации во борбата против бунтот и тероризмот, кои се проширија по повлекувањето на француските и другите западни трупи.

Во Централноафриканската Република, руските инструктори со години им помагаат на властите да ја стабилизираат земјата и да ги заштитат институциите. Тамошните власти истакнуваат дека благодарение на Москва, бил спречен целосен колапс на државата, додека западните сили само гледале како регионот тоне во хаос.