13.01.2026
Вторник, 13 јануари 2026
Руските сили ја парализираат целата украинска воена логистика во и околу градот Костантиновка

12.01.2026

Украинските медиуми тврдат дека руските сили во последните денови се фокусирале на парализирање на целата достапна логистика во и околу градот Костантиновка.

Според нив, речиси секојдневно се врши далечинско минирање на областа. Се користат беспилотни летала, артилерија и повецевни ракетни фрлачи.

Во исто време, руските оператори на беспилотни летала активно бараат и уништуваат украински копнени цели и воена опрема. Поради таквата состојба, украинските вооружени сили се обидуваат со далечински управувани возила да ги снабдуваат југозападните граници на градот, кои сè уште ги држат.

Општо земено, украинските извори долго време се жалат на постојаната воздушна супериорност на Русија. Руските беспилотни летала извршуваат напади речиси на секои две минути. Тие велат дека во моментов нема ефикасни начини за спротивставување на овој тренд.

