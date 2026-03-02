 Skip to main content
02.03.2026
Понеделник, 2 март 2026
Рубио изјавил дека САД не го таргетирале Хамнеи и не барале промена на режимот во Иран

Свет

02.03.2026

Facebook Marco Rubio

Aмериканскиот државен секретар, Марко Рубио, во разговор со конгресменот Мајк Тарнер изјавил дека американската војска не делувала за да го елиминира раководството на Иран, вклучително и врховниот лидер Али Хамнеи. Според Рубио, американскта цел не била да се елиминира власта во Исламската република.

Тој јасно стави до знаење: „Ние не го таргетиравме Хамнеи, ние не го таргетиравме конкретно иранското раководство“, рече конгресменот.

Тарнер вели дека е „клучно важно“ да се разбере дека САД „не бараат промена на режимот“.

САД напаѓаат ирански воени цели“, уверува тој.

