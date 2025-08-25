Рекордни 28.000 мигранти минале преку Ламанш – 46 отсто повеќе од лани

Фото: Freepik

Рекорден број мигранти – 28.076 лица – го преминале Ламанш преминувајќи кон Велика Британија со мали чамци од почетокот на годината, што претставува пораст од 46 отсто во споредба со истиот период лани, покажуваат денешните владини податоци.

Овој пораст создава дополнителен притисок врз премиерот Кир Стармер и неговата политика за имиграција.

Рекордот е достигнат вчера, кога 212 мигранти пристигнале со четири чамци. Министерството за внатрешни работи засега не даде коментар.

Зголемената бројка доаѓа во услови на растечка загриженост на јавноста за имиграцијата, која е меѓу водечките општествени проблеми. Протести против сместувањето на мигрантите продолжуваат пред хотелите каде што се сместени барателите на азил.

За време на викендот низ цела Британија се одржаа демонстрации по судската одлука за иселување на мигранти од хотел во Епинг, североисточно од Лондон.

Лабуристичката влада на Стармер се обврза да го укине користењето хотели до 2029 година и да го реформира системот за азил. Вчера беа најавени реформи за забрзување на жалбените постапки и намалување на заостанатите над 100.000 предмети.

Министерката за внатрешни работи, Ивет Купер, рече дека мерките имаат за цел враќање на „контролата и редот“ во систем кој е „во целосен хаос“.

Во меѓувреме, лидерот на десничарската партија „Реформирај го Обединетото Кралство“, Најџел Фараж, најави планови за масовни депортации на мигранти, вклучително и излегување од Европската конвенција за човекови права, забрана за барање азил и изградба на центри за задржување за 24.000 лица.