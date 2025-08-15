 Skip to main content
15.08.2025
Петок, 15 август 2025
Путин пристигна во Магадан пред самитот со Трамп во Алјаска

15.08.2025

kremlin.ru
Рускиот претседател Владимир Владимирович Путин пристигна во градот Магадан, на далечниот исток на Русија, пред средбата со американскиот лидер Доналд Трамп на Алјаска, објави дописник на РИА Новости.

Директното растојание помеѓу Магадан и Енкориџ, каде што ќе се одржи руско-американскиот самит, е околу 3.000 километри, а времето на летот е околу четири часа.

Путин го посети регионот Магадан во декември 2011 година како премиер. Пред тоа, тој го посети регионот во ноември 2005 година, кога одржа состанок за развој на индустријата за рударство на злато. Во тоа време, тој ја посети граничната одредница Магадан и изврши инспекција на нов спортско-фитнес комплекс.

