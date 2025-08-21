Путин е спремен за средба со украинскиот претседател, но под одредени услови

AI

Претседателот на Русија, Владимир Путин, постојано повторува дека е подготвен да се сретне со украинскиот претседател Володимир Зеленски, но дека има некои прашања што треба да се решат пред да може да се организира таков состанок, изјави денеска рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров.

Путин го доведе во прашање легитимитетот на Зеленски во врска со одложувањето на изборите во Украина поради војната. Лавров рече дека прашањето за легитимитетот мора да се реши пред да потпише Москва каков било документ со Киев.

Рускиот министер за надворешни работи рече и дека европските лидери се обидуваат да го поткопаат напредокот што, според него, е постигнат на самитот меѓу САД и Русија минатата недела во Алјаска за мировен договор.

– Европските сојузници на Киев се обидуваат да го префрлат фокусот од решавањето на „коренските причини“ за војната – рече тој.

Тој ја повтори загриженоста на Русија за тоа што Европа дискутира за безбедносните гаранции на Украина без учество на Русија.