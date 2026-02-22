 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Пет курдски сепаратистички групи формираа сојуз за да ја срушат Исламската република Иран

Свет

22.02.2026

Пет ирански курдски сепаратистички групи – ПЈАК, Комала, ПАК, ПДКИ и Хабат – формираа нов сојуз наречен „Сојуз на политички сили на ирански Курдистан“.

Тие велат дека нивната цел е да ја соборат Исламската Република и да обезбедат курдско самоопределување во источен Курдистан.

Овој сојуз би можел да дејствува како копнена поддршка, потенцијално координирајќи се со воздушните напади на САД и Израел врз Иран од воздух.

Инаку, припадниците на ПЈАК се финансирани и обучувани од САД и Израел на локации во Ирак.

Поврзани вести

Свет  | 22.02.2026
Околу Иран се распоредени скоро половина од вкупните американски воздухопловни сили
Свет  | 21.02.2026
САД разгледуваат опции за атентат врз иранското раководство и клучните религиозни личности на Иран
Свет  | 21.02.2026
Иранскиот претседател: Иран нема да попушти под притисокот за време на преговорите со САД
﻿