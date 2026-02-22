Пет курдски сепаратистички групи формираа сојуз за да ја срушат Исламската република Иран

Пет ирански курдски сепаратистички групи – ПЈАК, Комала, ПАК, ПДКИ и Хабат – формираа нов сојуз наречен „Сојуз на политички сили на ирански Курдистан“.

Тие велат дека нивната цел е да ја соборат Исламската Република и да обезбедат курдско самоопределување во источен Курдистан.

Овој сојуз би можел да дејствува како копнена поддршка, потенцијално координирајќи се со воздушните напади на САД и Израел врз Иран од воздух.

Инаку, припадниците на ПЈАК се финансирани и обучувани од САД и Израел на локации во Ирак.