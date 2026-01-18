Пентагон подготвува околу 1.500 војници за распоредување во Минесота

Американскиот Пентагон им нареди на околу 1.500 активни војници да се подготват за евентуално распоредување во Минесота, според денешниот извештај во „Вашингтон пост“, повикувајќи се на претставници на одбраната.

Ројтерс не можеше да ја потврди информацијата.

Воените единици добиле наредба да бидат подготвени за распоредување во случај насилството во наведената држава да ескалира, според истото издание.

Овој развој на настаните доаѓа откако претседателот Трамп се закани дека ќе активира посебна одредба доколку државните службеници не ги спречат демонстрантите да ги напаѓаат агентите за спроведување на имиграцијата.

„Доколку корумпираните политичари од Минесота не го почитуваат законот и не ги спречат професионалните бунтовници и оние што ги напаѓаат „Патриотите на спроведувањето на имиграцијата“ кои само се обидуваат да си ја работат работата, ќе го активирам Законот за одмазда“, напиша Трамп во четврток, во објава на „Трут сошал“.

Ниту Пентагон ниту Белата куќа не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Во меѓувреме, стотици демонстранти против федералната имиграциска полиција (ИЦЕ) избркаа мала група крајнодесничарски активисти кои планираа да маршираат и да стигнат до населба каде што живеат многу имигранти во Минеаполис во сабота, во услови на постојани тензии во урбаниот центар на американскиот север, кој сè уште не се опорави од шокот од смртта на Рене Гуд од агент на ИЦЕ пред 10 дена.

Држејќи транспаренти и извикувајќи слогани со кои се бараше персоналот на ИЦЕ да ја напушти Минесота, демонстрантите се собраа во центарот на градот во близина на Градското собрание и маршираа во стотици околу 13 часот (локално време), заробувајќи мала група од околу 10 крајнодесничарски активисти за неколку минути. Некои од толпата фрлаа балони со вода, кои пукнаа, полевајќи ги крајнодесничарските активисти со студена вода.

Полицијата држеше дистанца додека се одржуваа контрадемонстрациите. Околу еден час по почетокот на собирите, малата група демонстранти од крајната десница си замина, наоѓајќи засолниште во хотел неколку блока подалеку, додека контрадемонстрантите им фрлаа навреди и им рекоа да го напуштат градот. Имаше неколку тепачки, но ништо сериозно.