„Вашингтон пост“: Пентагон размислува за пренасочување на воената помош за Украина кон Блискиот Исток

Пентагон размислува дали да пренасочи оружје наменето за Украина кон Блискиот Исток, бидејќи војната со Иран ги исцрпува залихите на американската војска од нејзината најважна муниција, изјавија извори за Вашингтон пост.

Иако конечната одлука за пренасочувањето сè уште не е донесена, таквата промена би ја покажала потребата од компромиси неопходни за одржување на војната со Иран, каде што за околу четири недели борби, Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) погоди повеќе од 9.000 цели.

Оружјето што би можело да се пренасочи од Украина вклучува ракети за воздушна одбрана нарачани според програмата на НАТО започната минатата година, според која земјите-партнери купуваат американско оружје за Киев, изјавија три извори за публикацијата.

Иницијативата за список на приоритетни потреби на Украина обезбедува постојан проток на воена опрема кон Киев, дури и откако администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ја прекина поголемиот дел од директната воена помош од Пентагон.

Портпаролот на Пентагон изјави дека Министерството за одбрана на САД ќе „обезбеди американските сили, како и силите на нашите сојузници и партнери, да имаат сè што им е потребно за да се борат и да победат“, но одби да коментира за детали.

Олга Стефанишина, амбасадорка на Украина во Соединетите Американски Држави, во соопштението изјави дека Киев ги информирал своите партнери за своите потреби, вклучително и за воздушната одбрана, но додаде дека разбира дека постои „период на значителна неизвесност“ поради војната во Иран.

„Сите прекини на почетокот на неодамнешните операции на Блискиот Исток се надминати“, рече Стефанишина.

