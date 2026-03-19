Пентагон итно бара 200 милијарди долари за војната против Иран

Американскиот Пентагон побара од администрацијата на претседателот Доналд Трамп да поднесе барање до Конгресот за 200 милијарди долари вонредно финансирање за покривање на трошоците од тековната војна против Иран, која сега е во третата недела.

Весникот објавува дека оваа сума далеку би ги надминала трошоците за воздушните напади што веќе се извршени, а буџетот главно е насочен кон зголемување на производството на критично оружје што го користат американските и израелските сили. Во изминатите три недели, САД и Израел погодија илјадници цели, а побарувачката за системи за оружје драстично се зголеми.

Оваа сума, која веднаш ја бара Пентагон, може да се искористи за зајакнување на воените операции во Иран, но и за покривање на зголемените потреби за системи за оружје и воена инфраструктура, кои се сметаат за критични за следната фаза од конфликтот. Сепак, останува нејасно колку Белата куќа на крајот ќе побара од Конгресот за одобрување, бидејќи неколку функционери проценуваат дека барањето на Пентагон има мали шанси да помине, со оглед на силните реакции во Конгресот.