„Цивил“ на Џабир Дерала ги коментира превирањата во СДСМ: Со пијана посада, насред разбранувано море

19.03.2026

„Цивил“, медиумот на Џабир Дерала направи анкета за превирањата на СДСМ откако Петре Шилегов најави иницијатива за смена на лидерот Венко Филипче.

Поддржувачите на Дерала и на СДСМ  опишуваат состојбата во СДСМ како „брод без кормило, со пијана посада, насред разбранувано море“.

„Оваа внатрепартиска битка ми асоцира на битка за власт, пари и уште пари“, наведува граѓанин, посочувајќи дека конфликтите се водат од лични, а не од идеолошки причини, коментираат читателите на Цивил.

Извор: civilmedia.mk

