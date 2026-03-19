„Цивил“ на Џабир Дерала ги коментира превирањата во СДСМ: Со пијана посада, насред разбранувано море

„Цивил“, медиумот на Џабир Дерала направи анкета за превирањата на СДСМ откако Петре Шилегов најави иницијатива за смена на лидерот Венко Филипче.

Поддржувачите на Дерала и на СДСМ опишуваат состојбата во СДСМ како „брод без кормило, со пијана посада, насред разбранувано море“.

„Оваа внатрепартиска битка ми асоцира на битка за власт, пари и уште пари“, наведува граѓанин, посочувајќи дека конфликтите се водат од лични, а не од идеолошки причини, коментираат читателите на Цивил.

