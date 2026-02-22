Пакистан извршил напади врз скривалишта на милитанти долж авганистанската граница

Пакистан соопшти дека рано наутро во неделата извршил напади долж границата со Авганистан, насочени кон скривалишта на пакистански милитанти кои ги обвинува за неодамнешните напади во земјата.

Официјален Исламабад не ги прецизираше конкретните области каде што се случиле нападите, ниту даде други детали. Немаше непосреден коментар од Кабул, но објавите на социјалните медиуми сугерираа дека нападите се случиле во Авганистан.

Во коментарите објавени пред зори во неделата, министерот за информации Аталах Тарар напиша на социјалните медиуми дека војската извршила она што тој го нарече „извиднички и селективни операции“ против седум кампови што им припаѓаат на пакистанските талибанци, познати и како Техрик-е-Талибан Пакистан (ТТП), и нивните подружници. Исто така, објави напад врз подружница на Исламска држава во пограничниот регион.

Најновите инциденти се случија неколку дена откако бомбаш самоубиец, поддржан од вооружени лица, удрил автомобил полн со експлозив во ѕидот на безбедносен контролен пункт во округот Баџаур во северозападната покраина Хајбер Пахтунхва, која граничи со Авганистан. Експлозијата предизвика уривање на дел од комплексот, при што загинаа 11 војници и едно дете. Властите подоцна соопштија дека напаѓачот бил авганистански државјанин.