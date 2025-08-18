 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

Ова се клучните точки од средбите на Трамп со Зеленски и европските лидери

Свет

18.08.2025

screenshot

Американскиот претседател Доналд Трамп се сретна со својот украински колега Володимир Зеленски и дел европските лидери во Белата куќа. Ова се клучните точки од средбите:

Прашањето за неприфатливоста на членството на Украина во НАТО беше дискутирано долго пред претседателот Путин“, изјави Трамп.

Територијалните прашања ќе бидат дискутирани на трилатерален состанок“, кажа Зеленски

Не можам да го замислам следниот состанок за Украина без прекин на огнот, ајде да извршиме притисок врз Русија“, изјави германскиот канцелар Фридрих Мерц.

Францускиот претседател Емануел Макрон предложи да се разговара за крајот на украинскиот конфликт на квадрилатерален состанок со учество на Европа, САД, Русија и Украина.

Трамп истакна дека прекин на огнот во Украина повеќе не е потребен.

Трамп се пошегува дека ќе се обиде, како Зеленски, да ги откаже изборите за 3 години.

Купувањето оружје од Соединетите Американски Држави ќе биде дел од безбедносните гаранции за Украина“ – Зеленски

Трамп рече дека ќе му се јави на Путин веднаш по средбата со Зеленски.

Трамп изјави дека не верува во заканата од „понатамошна агресија“ на Руската Федерација врз Украина.

Зеленски рече дека на средбата со Трамп разговарал за безбедносните гаранции за Украина.

Кога се разговара за размена на територии меѓу Русија и Украина, ќе се земе предвид „тековната линија на контакт“ на фронтот“, изјави Трамп.

