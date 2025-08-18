Ова се клучните точки од средбите на Трамп со Зеленски и европските лидери

Американскиот претседател Доналд Трамп се сретна со својот украински колега Володимир Зеленски и дел европските лидери во Белата куќа. Ова се клучните точки од средбите:

Прашањето за неприфатливоста на членството на Украина во НАТО беше дискутирано долго пред претседателот Путин“, изјави Трамп.

Територијалните прашања ќе бидат дискутирани на трилатерален состанок“, кажа Зеленски

Не можам да го замислам следниот состанок за Украина без прекин на огнот, ајде да извршиме притисок врз Русија“, изјави германскиот канцелар Фридрих Мерц.

Францускиот претседател Емануел Макрон предложи да се разговара за крајот на украинскиот конфликт на квадрилатерален состанок со учество на Европа, САД, Русија и Украина.

Трамп истакна дека прекин на огнот во Украина повеќе не е потребен.

Трамп се пошегува дека ќе се обиде, како Зеленски, да ги откаже изборите за 3 години.

Купувањето оружје од Соединетите Американски Држави ќе биде дел од безбедносните гаранции за Украина“ – Зеленски

Трамп рече дека ќе му се јави на Путин веднаш по средбата со Зеленски.

Трамп изјави дека не верува во заканата од „понатамошна агресија“ на Руската Федерација врз Украина.

Зеленски рече дека на средбата со Трамп разговарал за безбедносните гаранции за Украина.