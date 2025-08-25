 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Основачот на „Телеграм“: Франција го уништи својот углед како слободна земја

Свет

25.08.2025

Facebook Pavel Durov

Франција го уништи својот углед како слободна земја, светски познатиот месенџер сервис „Телеграм, Павел Дуров.

Тој вели дека истрагата што се води во Франција против него не пронашла докази за вина, нагласувајќи дека практиките за модерирање на „Телеграм“ ги следеле индустриските стандарди и дека компанијата ги исполнила сите правно обврзувачки барања од француските власти.

Дуров, исто така, тврди дека француските истражители ги заобиколиле законските канали пропишани од ЕУ кога испраќале барања до платформата, грешка за која вели дека можеле да ја избегнат со „едноставно пребарување на процесот на „Гугл“ или поставување прашања“.

За жал, единствениот исход од моето апсење досега е огромна штета на имиџот на Франција како слободна земја“, вели Дуров, додавајќи дека сè уште мора да се враќа во Париз секоја втора недела, без утврден датум за жалба.

Поврзани вести

Свет  | 09.08.2025
Медитеранска Франција ја претстави својата „Одбранбена стратегија на Арктикот“
Свет  | 06.08.2025
Ангажирани стотици пожарникари: Се уште активен пожарот во јужна Франција
Свет  | 24.07.2025
Французите се гневни: Рејтингот на Макрон падна на рекордно ниско ниво