18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Орбан: Украина ја уценува Унгарија со затворање на нафтоводот „Дружба“

Свет

18.02.2026

Унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска изјави дека „Украина ја уценува Унгарија“ со запирање на протокот на нафта преку рускиот нафтовод „Дружба“ поради што Унгарија мора да ги ослободи своите стратешки резерви.

Во видеоизјава објавена на „Фејсбук“, Орбан рече дека ова ќе биде првата точка на дневен ред на денешната владина седница и нагласи дека целта на украинската уцена е да се принуди Унгарија да ѝ се приклучи на коалицијата на провоени европски земји.

Значи, постои огромен притисок во Европа да се продолжи војната, а Украина особено сака сите ние, сите европски земји, вклучително и Унгарија, да ѝ се приклучиме на војната. Денес сè уште се бориме со ова, заклучи Орбан.

Унгарија се снабдува со руска нафта преку нафтоводот „Дружба“, чиј јужен крак поминува низ Украина.(МИА)

