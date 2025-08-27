Невидена драма во авион со речиси 200 патници: Болничари и полицијата трчаа кон местото на настанот, авионот не стигна до Париз





Норвешки Боинг 737 со 181 патник изврши итно слетување откако гума експлодираше при полетување во Шведска.

Авионот на пат за Париз полетал од аеродромот во Стокхолм, но набрзо се вратил на пистата по дефект.



Гумата експлодирала додека авионот бил во воздух

Патниците во авионот слушнале силен тресок додека експлодирале гумите, а болничарите и полицијата брзо пристигнале на местото на настанот.



Авионот кружел околу аеродромот пред пилотот да успее да слета. За време на инспекцијата, било утврдено дека експлодирала гума.



- Авионот полетал како што било планирано. Но, откако се качил во воздух, пилотот морал да се сврти и да се врати поради технички проблеми - соопшти авиокомпанијата.

Сега ќе се спроведе истрага за да се утврди причината за експлозијата. Авионот требало да полета во 9:05 часот наутро по локално време и да пристигне во Париз два часа и 40 минути подоцна.