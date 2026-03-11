 Skip to main content
11.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 март 2026
Неделник

Нема преостанато ништо за гаѓање: Трамп тврди дека војната ќе заврши „наскоро“

Свет

11.03.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп за Аксиос изјавил дека војната ќе заврши „наскоро“ и оти „практично нема преостанато ништо за гаѓање“.

Во секој момент кога ќе посакам да заврши, таа ќе заврши – ја пренесува Би-Би-Си изјавата на Трамп.

Конфликтот почна на 28 февруари во соработка со Израел, чиј министер за одбрана, Израел Кац, денеска изјави дека војната „ќе продолжи без никаков временски рок“.

Кац рече дека конфликтот ќе продолжи толку долго колку што е потребно и додека не се постигнат сите цели на заедничката израелско-американска кампања, пренесува Тајмс оф Израел.

Поврзани вести

Свет  | 09.03.2026
Трамп: Војната со Иран е „речиси целосно завршена“
Свет  | 08.03.2026
Трамп: Мелони е „одличен лидер“ и подготвена да помогне во војната со Иран
Свет  | 08.03.2026
Трамп: Не сакам Курдите да се вклучат во војната во Иран
﻿