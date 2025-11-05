 Skip to main content
05.11.2025
Еден маж е уапсен и извикал „Алаху Акбар“ откако бил приведен

Напад во Франција: Возач со автомобил удрил во група пешаци и велосипедисти, неколку лица се повредени, двајца се на интензивна

Свет

05.11.2025 






Францускиот остров Олерон е потресен од ужасен инцидент, при што возач со автомобил удрил во група пешаци и велосипедисти. Неколку лица се повредени, а двајца се на интензивна нега, објави Скај њуз, повикувајќи се на министерот за внатрешни работи Лоран Нуњез.





Еден маж е уапсен, а градоначалникот на Долус-д’Олерон, Тибо Брешкоф, изјави за BFMTV дека осомничениот, на возраст од околу 30 години, извикал „Алаху Акбар“ откако бил приведен.





Арно Ларез, јавниот обвинител во Ла Рошел, им изјави на новинарите во Суд Оест дека осомничениот се спротивставил на апсењето и бил совладан со електрошокер. Тој додаде дека уапсениот маж е познат по помали прекршоци како што е кражба и истакна дека не е на списокот на луѓе кои се сметаат за закана за националната безбедност.





Островот Олерон се наоѓа покрај атлантскиот брег на Франција, на южната страна од Пертјускиот теснец д'Антиохија и е втор по големина остров во метрополитенска Франција, по Корзика.




 


	


		
	

	
	





	
			
                
                    
                


			

	
			
                
                    
                


			

	

    

