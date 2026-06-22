Најмалку 13 загинати во експлозија во гасниот комплекс „Рас Лафан“ во Катар

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Најмалку 13 луѓе загинале, а 66 се повредени во вчерашната експлозија во главниот катарски комплекс за преработка на течен природен гас „Рас Лафан“ – соопшти денеска министерот за енергетика, Саад ал-Кааби.

Министерот нагласи дека станува збор за несреќен случај, а не за напад или за саботажа, додавајќи дека веќе е покрената истрага за утврдување на причините за експлозијата.

Ал-Кааби истакна дека инцидентот не влијаеше врз капацитетите на Катар за извоз на природен гас и додаде дека нема еколошки ризици како последица од експлозијата.

Индустрискиот комплекс „Рас Лафан“ е најголемиот центар за течен природен гас во Катар и има клучна улога во енергетскиот извоз на земјата.