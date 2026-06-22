Иран: Принципот „обврска за обврска“ е водечки во преговорите со САД

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, изјави дека водечкиот принцип во преговорите меѓу Иран и САД е „обврска за обврска“. Тој нагласи дека Техеран будно ќе следи како другата страна ги исполнува своите задачи и ќе ги искористи сите расположливи средства за да го гарантира нивното почитување, пренесе иранската новинска агенција ИРНА.

Багаи ја објави пораката откако иранската делегација ја напушти Швајцарија, каде што ден претходно учествуваше во преговори со претставници на САД и на земјите посредници – Пакистан и Катар. Иранската делегација ја предводеше претседателот на Парламентот, Мохамад Багер Галибаф, додека американската беше предводена од потпретседателот Џеј Ди Венс.

Делегацијата на Иран се враќа дома по завршувањето на интензивните преговори за имплементација на одредбите од меморандумот за разбирање за прекин на војната, потпишан на 18 јуни 2026 година“, истакна Багаи.

Тој појасни дека разговорите во Швајцарија, фокусирани на членовите 1, 5, 10 и 11 од меморандумот, започнале во неделата наутро покрај езерото Луцерн и траеле до раните утрински часови во понеделникот.

Според заедничкото соопштение на посредниците Катар и Пакистан, изготвено во консултации со двете преговарачки страни, веќе се воспоставени механизми за следење на почитувањето на меморандумот. Постигнат е и договор разговорите да продолжат на експертско и на техничко ниво за да се олесни ефективната примена на спогодбата за прекин на наметнатата војна.

Согласно членот 13 од меморандумот за разбирање, преговорите за конечниот договор можат да започнат дури откако ќе отпочне и ќе се спроведе имплементацијата на членовите 1, 4, 5, 10 и 11“, напиша Багаи.

Тој додаде дека постигнатите договори во овој круг, особено за членот 1 кој се однесува на прекинот на војната и на израелските воени операции во Либан преку механизам за управување со конфликтот во кој е вклучена и либанската влада, како и членот 10 за извоз на иранска нафта и членот 11 за одмрзнување на иранските средства, ќе помогнат во исполнувањето на взаемните обврски.

Притоа, иранскиот портпарол децидно повтори дека принципот „обврска за обврска“ останува клучен за Иран, кој будно ќе внимава на чекорите на спротивната страна.