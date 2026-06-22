 Skip to main content
22.06.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 22 јуни 2026
Неделник

Ердоган го поздрави американско-иранскиот договор

Свет

22.06.2026

Facebook / Recep Tayyip Erdoğan
Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган, во телефонски разговор со иранскиот претседател Масуд Пезешкијан, изјави дека Турција ја поздравува спогодбата постигната меѓу Иран и САД и дека е подготвена да ја даде потребната поддршка за мирно завршување на процесот, соопшти кабинетот на турскиот претседател.

Ердоган предупреди дека треба да се биде буден во однос на обидите за саботирање на преговорите и истакна дека новите чекори за зајакнување на регионалниот мир се и неопходни и важни, се наведува во соопштението од неговиот кабинет.

Поврзани вести

Македонија  | 13.06.2026
Премиерот Мицкоски се сретна со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган, се разговарало за нови инвестиции, зголемување на трговската размена и продлабочување на економската соработка
Свет  | 14.05.2026
Ердоган во Казахстан: Турција сака да транспортира повеќе казахстанска нафта до светските пазари
Свет  | 20.04.2026
Ердоган најави построги правилата за оружје по нападите во училиштата