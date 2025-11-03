ММФ: Националниот долг на САД ќе ги надмине нивоата на Грција и Италија првпат во овој век

Freepik

Според прогнозите на Меѓународниот монетарен фонд, националниот долг на САД ќе ги надмине нивоата на долг на Италија и Грција за прв пат овој век, што укажува на сериозни проблеми во јавните финансии на Америка.

ММФ проценува дека до крајот на деценијата, вкупниот национален долг на САД ќе се зголеми за повеќе од 20 процентни поени и ќе достигне 143,4% од бруто домашниот производ (БДП) на земјата, надминувајќи ги претходните рекорди поставени по пандемијата.

Според прогнозата на ММФ, буџетскиот дефицит на САД ќе надминува 7% од БДП секоја година до 2030 година, што е највисока бројка меѓу сите богати земји што ги следи фондот оваа година и во текот на целата деценија.