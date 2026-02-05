Лавров: Европските лидери бараат контактите со Русија да не бидат јавно објавувани

Русија одржува контакти со некои европски земји, но нивните лидери не предлагаат ништо ново и бараат овие контакти да не бидат јавно објавени, изјави денеска шефот на руската дипломатија, Сергеј Лавров.

Тие ни се јавуваат и нè замолуваат да не ги објавуваме разговорите. Некои се појавуваат тука и имаат „тајни“ контакти. Но, ништо што нашите европски партнери ни го кажуваат за време на овие затворени и доверливи контакти не е различно од она што го кажуваат јавно“, изјави Лавров за „Раша тудеј“ по повод Денот на дипломатите.

Тој рече дека европската страна продолжува да ги упатува истите повици во врска со завршувањето на војната во Украина, како што се „ајде да ја завршиме“ и „мора да направиме нешто“, но дека во своите изјави се дистанцирале од повиците за стратешки пораз на Русија.

Кога сфатија дека сето тоа се илузии, ја сменија својата реторика, рече Лавров.

Лавров како несериозни ги оцени нејасните планови на францускиот претседател Емануел Макрон во врска со неговите контакти со рускиот претседател Владимир Путин.

Ова е лоша дипломатија. Ако сакате да се јавите и да разговарате за нешто сериозно, тогаш јавете се. Рускиот претседател секогаш ќе се јави и ќе ги слушне сите предлози, а ако зборуваме за сериозни предлози, можам да ве уверам дека тие нема да останат без одговор со сериозен, конкретен, практичен одговор“, нагласи Лавров.

Француските медиуми вчера објавија дека дипломатскиот советник на Макрон, Емануел Бон, ја посетил Москва во вторникот со цел да воспостави дијалог меѓу Макрон и Путин, а Кремљ и Елисејската палата ниту ја потврдија ниту ја негираа оваа информација.

На почетокот на јануари, Макрон рече дека може да разговара со Путин во наредните недели, а пред тоа во декември изрази мислење дека би било корисно за Европа да ги обнови контактите со рускиот лидер.

Кремљ објави дека Путин е подготвен да разговара со Макрон, но дека тоа треба да биде обид да се разберат меѓусебните позиции, а не предавање.

Путин и Макрон последен пат разговараа по телефон во јули, нивниот прв разговор за три години.