„Мојата Македонија“- прв солистички концерт на Давид Темелков во Скопје

Постојат концерти. И постојат вечери што се паметат цел живот.

Оваа година, Давид Темелков ја започнува својата нова концертна приказна токму од Скопје – својот роден град, местото од каде што сè започна. Со солистички концерт во Македонскиот народен театар, тој на најдостоинствен начин ја заокружува десетгодишната музичка кариера и отвора ново поглавје пред својата публика.

Концертот го носи името „Мојата Македонија“ – песна што прерасна во емотивна химна и силен симбол на поврзаноста со идентитетот, корените и народот.

Токму таа песна, заедно со композициите од актуелниот албум „Слушај животот штом диктира“, ја гради срцевината на вечерта што не е само музички настан, туку лична исповед, благодарност и прослава на патот што започнал токму тука.

Давид Темелков не е само поп-пејач. Неговиот тенорски вокал – препознатлив, моќен и длабоко емотивен – ѝ дава речиси возвишена, божествена димензија на секоја изведба. Без разлика дали станува збор за негови авторски песни или за стари македонски народни напеви, во неговата интерпретација традицијата не останува во минатото – таа живее, дише и му зборува на современиот човек, чувајќи го македонското музичко и културно наследство.

Затоа ова не е обичен концерт. Ова е вечер во која се спојуваат минатото, сегашноста и иднината. Вечер во која емоцијата не се глуми – туку се споделува. Вечер во која музиката не се слуша – туку се чувствува.

За Давид, ова е исклучително интимен и емотивен момент – почеток на нов циклус токму пред своите луѓе, на сцената каде што симболично започнува секој следен чекор.

За публиката – ретка можност да биде сведок на круната на една десетгодишна приказна, раскажана со глас што не остава никого рамнодушен.

Бројот на места е ограничен, а интересот е исклучително голем. Ова е концерт за кој ќе се зборува – и оној за кој подоцна сите ќе прашаат: „Дали беше таму?“

Не чекајте. „Мојата Македонија“ е вечер што не се пропушта.