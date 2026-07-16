Кремљ: Засега нема изгледи за продолжување на мировните преговори со Украина

Кремљ денеска соопшти дека во моментов нема изгледи за продолжување на мировните преговори со Украина, иако нагласи дека Русија останува отворена за можноста за дијалог.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека Русија ја цени подготвеноста на Турција да помогне во напорите за постигнување мир, но дека засега не се очекува продолжување на преговорите.

– Целосно сме свесни за подготвеноста на нашите турски пријатели да продолжат да го олеснуваат патот кон мирно решавање на ситуацијата околу Украина – изјави Песков пред новинарите.

– Благодарни сме ѝ на турската страна за тоа. Сепак, во моментов нема непосредни изгледи за обновување на преговарачкиот процес; не гледаме никакви такви знаци. И покрај тоа, руската страна секако останува отворена за оваа можност – додаде тој.

Западни медиуми посочуваат дека речиси четири и пол години по почетокот на војната, линиите на фронтот во голема мера остануваат непроменети, додека Русија и Украина продолжуваат со напади врз градовите, врз клучната енергетска инфраструктура на противникот, како и врз бродовите на море.

Песков изјави и дека Кремљ го следи големото преструктурирање на Владата на украинскиот претседател Володимир Зеленски, но оцени дека назначувањето нов премиер и нов министер за одбрана нема да промени ништо доколку Киев не е подготвен да донесе одлуки што би воделе кон мирно решавање на конфликтот.