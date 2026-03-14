Кремљ: Светскиот енергетски пазар не може да функционира без руската нафта

Кремљ соопшти дека глобалниот енергетски пазар не може да функционира без руската нафта, откако Соединетите Американски Држави ги ублажија ограничувањата за купување одредени руски нафтени производи во услови на нарушувања на пазарот предизвикани од војната со Иран.

„Ситуацијата е јасна. Меѓународната енергетска инфраструктура не може да си дозволи губење на големи количини руска нафта“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, за руската државна новинска агенција ТАСС.

Тој додаде дека руската нафта му е неопходна на глобалниот пазар и дека нејзиното повторно враќање придонесува за поголема стабилност. „Таа руска нафта е потребна, а сега, кога дел од неа повторно почнува да влегува на енергетските пазари, се појавува поголема стабилност“, рече Песков.

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокот издаде нова дозвола со која на одредени земји им се овозможува да купуваат одредени руски нафтени производи.

Истиот ден цената на нафтата Brent crude го заврши тргувањето над 100 долари за барел, првпат од август 2022 година, додека војната со Иран продолжува и дополнително ги потресува глобалните енергетски пазари.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц ја критикуваше американската одлука и ја оцени како „погрешна“, нагласувајќи дека сака да спречи Русија да ја искористи војната со Иран за да ја ослаби Украина.

Во меѓувреме, конфликтот меѓу САД, Израел и Иран влезе во втората недела и веќе има сериозни последици за светскиот пазар на нафта. Сообраќајот на танкери низ Ормутски теснец – преку кој минува околу една петтина од светската трговија со нафта – практично е запрен поради безбедносните ризици.

Цените на нафтата нагло пораснаа, а аналитичарите предупредуваат дека дури и брз крај на конфликтот не мора нужно да значи и брзо повторно отворање на овој клучен поморски правец за глобалната енергетска трговија.