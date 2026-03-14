14.03.2026
 Со партиски обележја на СДСМ на протест на ССМ

Протестот организиран од Сојуз на синдикатите на Македонија (ССМ), на кој работници побараа повисоки плати и подобрување на животниот стандард, отвори и политички дилеми во јавноста. Иако синдикатот официјално го најави протестот како борба за работничките права во Македонија, на терен се појавија и елементи кои ја поттикнаа дебатата за можно политичко влијание.

На дел од фотографиите од протестот може да се забележат лица кои носат маици со натпис на опозициската партија Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ). Токму ова присуство дополнително ги засили тврдењата на власта дека зад протестот стои политичка организација, а не само синдикална иницијатива.

Според овие ставови, појавата на партиски обележја на протест кој формално е организиран од синдикат отвора сомнежи за можна координација меѓу дел од политичките структури и синдикалните активности. Критичарите сметаат дека ваквите детали укажуваат на обид синдикалното незадоволство да се претвори во политички притисок врз институциите.

Од друга страна, поддржувачите на протестот тврдат дека барањата за повисоки плати се реален проблем со кој се соочуваат многу работници во Македонија и дека присуството на поединци со различни политички убедувања не значи дека протестот е директно организиран од политичка партија.

Сепак, појавата на симпатизери со партиски маици на протестот на Сојуз на синдикатите на Македонија повторно ја отвори дебатата за тоа каде завршува синдикалната борба за работнички права, а каде започнува политичката борба на опозициската партија Социјалдемократски сојуз на Македонија?

