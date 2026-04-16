Маѓар: Унгарија, засега, не може без руската нафта

Facebook / Péter Magyar

Петер Унгар, лидерот на партијата Тиса, која победи на изборите во Унгарија, изјави дека земјата не може да си дозволи да се откаже од руската нафта во моментов. Тој објасни дека рускиот енергенс е критичен извор на гориво за земјата.

Ова се однесува на снабдувањето преку нафтоводот „Дружба“, кој носи нафта од Русија до неколку источноевропски земји, вклучувајќи ја и Унгарија. Снабдувањето преку оваа рута во моментов е суспендирано, а официјална Будимпешта очекува Украина да го обнови транзитот до крајот на април.

СО ваквиот став, Маѓар ја продолжува исклучително прагматичната унгарска позиција: Унгарија се наоѓа во централна Европа, нема пристап до море и има ограничени алтернативни патишта за снабдување. Затоа, брзата замена на руската нафта е физички невозможна.

Поради затворањето на нафтоводот „Дружба“, земјата беше принудена да користи дел од своите стратешки резерви на нафта, а тие се намалија за приближно 20% во текот на изминатиот месец. Официјална Будимпешта се надева дека нафтоводот ќе продолжи со работа во наредните недели, затоа што во спротивно ќе биде тешко да се обноват резервите.

Затоа, веројатниот нов унгарски премиер, веднаш по изборната победа, призна дека ќе мора да преговара со Русија.