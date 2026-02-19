Кралот Чарлс се огласи по апсењето на брат му Ендру

Поранешниот британски принц Ендру, чие целосно име е Ендру Маунтбатен-Виндзор, е уапсен под сомнение за злоупотреба на јавна функција, што произлегува од објавувањето на документите за Џефри Епстин.

По апсењето на Ендру Маунтбатен-Виндзор, се огласи и брат му, британскиот крал Чарлс Трети, велејќи дека „законот мора да се спроведува“.