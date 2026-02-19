 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Кралот Чарлс се огласи по апсењето на брат му Ендру

Свет

19.02.2026

Поранешниот британски принц Ендру, чие целосно име е Ендру Маунтбатен-Виндзор, е уапсен под сомнение за злоупотреба на јавна функција, што произлегува од објавувањето на документите за Џефри Епстин.

По апсењето на Ендру Маунтбатен-Виндзор, се огласи и брат му, британскиот крал Чарлс Трети, велејќи дека „законот мора да се спроведува“.

Со најдлабока загриженост ја примив веста за Ендру Маунтбатен-Виндзор и сомневањето за злоупотреба на јавна функција. Она што сега следи е целосен, фер и соодветен процес во кој ова прашање ќе биде соодветно истражено од страна на надлежните органи. Во ова, како што реков претходно, тие ја имаат нашата целосна и безрезервна поддршка и соработка. Законот мора да се спроведува. Додека овој процес е во тек, не би било соодветно да коментирам понатаму за ова прашање. Во меѓувреме, моето семејство и јас ќе продолжиме да ги извршуваме нашите должности и да ви служиме на сите вас, изјави кралот Чарлс.

Поврзани вести

Свет  | 19.02.2026
Поради врските со Епстин: Утрово беше уапсен поранешниот британски принц Ендру
Свет  | 03.02.2026
Меѓу уапсените во неодамнешните немири во Иран идентификувани 139 странски државјани
Свет  | 31.01.2026
Иран за првпат потврди: За време на сузбивањето на антирежимските протести апсени и деца
﻿