Судбината на нејзината земја ја дава како пример

Ќерката на Гадафи со порака до Иран: Преговорите со волци не го спасуваат стадото – само го одложуваат следниот лов

16.03.2026

Ајша Гадафи, ќерката на убиениот либиски лидер Моамер Гадафи, се обрати до иранскиот народ.

Преговорите со волци не го спасуваат стадото – тие само го означуваат датумот за следниот лов“, рече таа.

Според Ајша, Западот го уверувал нејзиниот татко дека ако се откаже од своите програми за нуклеарно оружје и балистички ракети, светот ќе му ги отвори вратите. Но, Гадафи бил измамен.

Тој веруваше, правеше отстапки… А, бомбите на НАТО ја претворија Либија во урнатини“, вели Гадафи.

Таа ги повика Иранците да не прават никакви отстапки кон непријателот, бидејќи тоа би довело не до мир, туку само до поголемо уништување.

