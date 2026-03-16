 Skip to main content
16.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 март 2026
Неделник

Муцунски: По трагедијата во Кочани, помошта од странските земји беше силна потврда дека имаме пријатели ширум светот

Македонија

16.03.2026

По трагедијата во Кочани, помошта од странските земји беше силна потврда дека имаме пријатели ширум светот – пријатели кои ја разбираат нашата болка и сочувствуваат со трагедијата“, напиша на својот фејсбук профил министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски.

Тој упати искрена благодарност до сите земји кои дадоа несебична и силна поддршка и за лекувањето на македонските пациенти во странство, но и за третманот на пациентите во нашата земја.

Тоа е силен гест на хуманост и солидарност што нашата држава ќе го памети засекогаш“, подвлекува министерот Муцунски. 

