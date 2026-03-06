Како изгледаат „подземните градови“ во Иран

За да се спречат напади, во последните години Иран изгради таканаречени „ракетни градови“ – подземни бази „ископани во планините на Иран“ на големи длабочини, дури и до 500 метри под земја, нагласува воениот аналитичар и експерт за овој вид оружје Гилермо Пулидо.

Овие објекти, расфрлани низ целата земја, можат да складираат ракети со долг дострел како што се моделите Шахаб-3, или Сеџил и Хорамшахр, со дострел до 2.000 километри. Воздухопловните сили на Исламската револуционерна гарда, кои го контролираат арсеналот, претходно објавија снимки од тунелите на базата како дел од стратегијата за одвраќање.

Од приближно 3.000 ракети, според Пулидо, „околу 2.000 можат да погодат други земји на Блискиот Исток“.