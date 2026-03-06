Фицо за заканите на Зеленски кон Орбан: Тој директно му се закани на европски премиер, ги премина сите граници

Facebook Orbán Viktor

Дами и господа, извинете што доаѓам тука дури сега, иако сум во културниот дом веќе подолго време. Не е убаво политичарите да расипуваат убави прослави, но морам на почетокот да кажам нешто поради што доцнам неколку минути – се обрати словачкиот премиер Роберт Фицо на еден културен настан во главниот град на неговата земја по повод една изјава на украинскиот претседател Зеленски која се однесуваше на премиерот на Унгарија Виктор Орбан и која може да се протолкува како директна закана по живот.

Пред околу пет минути видов шокантно видео од украинскиот претседател Володимир Зеленски. Во него тој вели: „Се надеваме дека еден човек во Европската Унија нема да ги блокира 90 милијарди, односно првата транша од тие 90 милијарди, и дека украинските војници ќе имаат оружје. Во спротивно, ќе ја дадеме адресата на таа личност на нашите вооружени сили. Нека го побараат и нека комуницираат со него на свој начин“. Во тоа видео тој директно му се заканува на премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, затоа што унгарската влада во моментов блокира воен заем од 90 милијарди за Украина. Станува збор за заем во кој ниту ние учествуваме, ниту ќе учествуваме, исто како и Чешка и Унгарија“, изјави вознемирениот Фицо.

Тој додаде дека неприфатливо е украинскиот претседател Зеленски да мисли дека „Европјаните се негови слуги и дека мора да направат сè што тој очекува“.

Ние му помагаме во многу работи, а тој нам ни нанесува штета. Ни предизвика штета од 500 милиони кога станува збор за транзитните такси за гас. Сега го запре и транспортот на нафта. Тврди дека нафтоводот е оштетен, иако сателитските снимки јасно покажуваат дека тоа не е така. И јавно си дозволи да каже дека ќе ја даде адресата на Виктор Орбан на војниците од украинската армија и дека тогаш Виктор Орбан веројатно ќе го разбере јазикот со кој тие војници ќе зборуваат“, рече Фицо.

За него, тоа е груба уцена. Тој истакна дека тоа е нешто што, без разлика што во Украина има војна, сите мора да го одбијат.

И ја користам оваа прилика, бидејќи секогаш ги снимаме овие настани за да имаме доказ дека се работи за нормални средби, официјално да ги повикам сите највисоки претставници на Европската Унија, и ќе бидам многу конкретен: -претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен; -претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта; -како и таканаречената министерка за надворешни работи на Европската Унија, Каја Калас, да се дистанцираат од овие недозволиви и уценувачки изјави на украинскиот претседател Володимир Зеленски“, рече Фицо.

Словачкиот премиер додаде дека Зеленски ги преминал сите граници и дека Словачка, како суверена држава, мора да се огласи.

Мора да се огласиме, иако немаме голема армија и немаме голема економска сила, но ја имаме нашата сувереност, ја имаме нашата гордост и ваквото однесување принципиелно го одбиваме. Нека оваа порака тргне од тука, од Братислава, главниот град на Словачката Република, кон цела Европа и кон целиот свет“, истакна Фицо.

Негвата реакција доаѓа откако Зеленски изјави дека може да ѝ ја даде на украинската војска адресата на „лице во Европската Унија“ кое ја блокира европската помош за неговата земја, алудирајќи на Орбан.

Се надеваме дека едно лице во Европската Унија нема да блокира 90 милијарди евра, или првата транша од тие 90 милијарди, и дека украинските војници ќе имаат оружје. Во спротивно, ќе им ја дадеме адресата на тоа лице на нашите вооружени сили – нека го повикаат и нека разговараат со него на свој јазик“, изјави Зеленски.

На тоа реагираше Фицо, а неговата реакција ја репостираше Орбан.