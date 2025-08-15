 Skip to main content
Спроти средбата на Трамп и Путин на Алјаска

Италијанскиот министер за одбрана: Европа самата е виновна што Трамп не ја почитува

15.08.2025

Италијанскиот министер за одбрана, Гвидо Кросето, смета дека Европа самата е виновна што американскиот претседател Доналд Трамп не ја почитува.

Коментирајќи ја претстојната средба меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска, Кросето изјави дека самата Европа создала услови во кои е само мал политички играч и поради тоа САД не ја земаат предвид за многу прашања, вклучително и ситуацијата со решавањето на конфликтот во Украина.

Трамп дејствува во светот каков што е. Грубо кажано, ако Европа имаше значителна тежина како суперсила, Трамп ќе мораше да дејствува поинаку“, вели министерот во интервју за весникот „Ла Стампа“.

„Економист“: Трамп би можел да им постави ултиматум на Украина и ЕУ да прифатат договор со Русија

Според Кросето, секоја земја од ЕУ продолжува да води своја надворешна, воена и економска политика, а многу национални лидери се „потопени само во домашната агенда“.

