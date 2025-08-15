Италијанскиот министер за одбрана: Европа самата е виновна што Трамп не ја почитува

Facebook/ The White House

Италијанскиот министер за одбрана, Гвидо Кросето, смета дека Европа самата е виновна што американскиот претседател Доналд Трамп не ја почитува.

Коментирајќи ја претстојната средба меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска, Кросето изјави дека самата Европа создала услови во кои е само мал политички играч и поради тоа САД не ја земаат предвид за многу прашања, вклучително и ситуацијата со решавањето на конфликтот во Украина.

Трамп дејствува во светот каков што е. Грубо кажано, ако Европа имаше значителна тежина како суперсила, Трамп ќе мораше да дејствува поинаку“, вели министерот во интервју за весникот „Ла Стампа“.

Според Кросето, секоја земја од ЕУ продолжува да води своја надворешна, воена и економска политика, а многу национални лидери се „потопени само во домашната агенда“.