Иранските медиуми објавија лични работи од наводно спасениот американски војник

Иранските медиуми објавија лична карта и лични работи од американскиот војник кој наводно е пронајден меѓу остатоцте од транспортниот авион C 130.

Американскиот претседател Трамп денеска изјави дека двајцата пилоти чиј борбен авион беше соборен над Иран „се опоравуваат многу добро“.

„Тој е навистина добро“, рече Трамп за пилотот кој се криел во Иран повеќе од еден ден пред да биде спасен во ризична операција. Другиот член на екипажот беше спасен кратко по падот на авионот.

„И двајцата се опоравуваат многу добро. И двајцата беа повредени и се добро“, им рече Трамп на новинарите.