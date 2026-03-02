Ирански генерал најавува засилени напади на Кипар поради американското присуство на островот

Висок командант на Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда наводно се заканил со засилени ракетни напади врз Кипар, наведувајќи го како причина зголеменото американско воено присуство на островот.

„Американците ги преместија повеќето од своите авиони на Кипар. Ќе лансираме ракети кон Кипар со таков интензитет што Американците ќе бидат принудени да го напуштат островот“, изјави генералот Сардар Џабари во понеделникот од Хабар Фури.

Медиумите во Грција, каде што заканата се најде во насловните страници, објавија дека министерот за одбрана на земјата, Никос Дендиас, со врховниот командант на вооружените сили, Димитрис Чупис, ќе летаат за Кипар во вторник за да ги координираат одбранбените напори.

Атина објави распоредување на две најсовремени фрегати и два борбени авиони Ф-16 по ноќните напади со беспилотни летала врз базата на РАФ Акротири на островот.