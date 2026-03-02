 Skip to main content
02.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 март 2026
Ирански генерал најавува засилени напади на Кипар поради американското присуство на островот

02.03.2026

Висок командант на Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда наводно се заканил со засилени ракетни напади врз Кипар, наведувајќи го како причина зголеменото американско воено присуство на островот.

„Американците ги преместија повеќето од своите авиони на Кипар. Ќе лансираме ракети кон Кипар со таков интензитет што Американците ќе бидат принудени да го напуштат островот“, изјави генералот Сардар Џабари во понеделникот од Хабар Фури.

Медиумите во Грција, каде што заканата се најде во насловните страници, објавија дека министерот за одбрана на земјата, Никос Дендиас, со врховниот командант на вооружените сили, Димитрис Чупис, ќе летаат за Кипар во вторник за да ги координираат одбранбените напори.

Атина објави распоредување на две најсовремени фрегати и два борбени авиони Ф-16 по ноќните напади со беспилотни летала врз базата на РАФ Акротири на островот.

