Иран: Заканите на Трамп нема да придонесат за евентуален дијалог

Портпаролката на владата на Иран, Фатемех Мохаџерани, по заканата на американскиот претседател Доналд Трамп за уништување на иранската цивилизација, изјави дека тоа е „знак на незнаење“, кој нема да придонесе за можен дијалог.

– Зачувувањето на мирот и безбедноста на граѓаните е наш врвен приоритет, а заканите нема да ја вознемират јавноста. Вратата за дијалог се отвора со почит; патот на заканите, ситничавоста и понижувањето не е пат кон разговорите, наведе Мохаџерани.

Таа додаде дека „заканите кон цивилизацијата пред сè покажуваат незнаење за историјата на еден народ, кој многу пати надминал кризи и понатаму опстојува“.

На заканата на Трамп реагираше и портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи Есмаил Багаи на платформата Икс.

– Моќта на културата, логиката и вербата во праведноста на „цивилизирана“ нација несомнено ќе преовладаат над логиката на бруталната сила. Нација која цврсто верува во исправноста на својот пат ќе ги искористи сите свои капацитети и можности за да ги заштити своите права и легитимни интереси, наведе Багаи.

Додека првиот претседател на Иран, Мохамад Реза Ареф изјави дека иранската цивилизација илјадници години ги надживеа „заблудите“ на своите непријатели и оти нема да се уплаши од заканите на Трамп.

– Нашиот одговор на бруталноста на непријателот е цврсто да стоиме и да се потпираме на внатрешната сила на иранскиот народ, истакна Ареф.

Претседателот на САД, Доналд Трамп вчера се закани со „целосно уништување“ на иранската цивилна инфраструктура и му даде рок на иранското раководство за постигнување на договор до денеска до 20 часот по локално време (среда, два часот по полноќ по средноевропско време). Ултиматумот на Трамп содржи Техеран итно да ги запре сите воени активности и да ја деблокира на Ормуската Теснина.

Трамп денеска на својата социјална мрежа „Трут соушл“ (Truth Social) објави дека светот вечерва ќе биде сведок на еден од најважните моменти во својата историја, кој би можел да значи крај на една цела цивилизација, но и потенцијален почеток на нова ера за Иран.