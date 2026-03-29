Иран со кампања „Џанфада“ мобилизира доброволци поради страв од инвазија

Додека тензиите на Блискиот Исток достигнуваат критично ниво, Иран започна сеопфатна кампања за регрутација на доброволци под назив „Џанфада“ („Жртвување на животот“), јави „Волстрит џурнал“.

Потегот доаѓа во услови на сè поизразен страв кај иранските власти од можен копнен напад предводен од Соединетите Американски Држави.

Граѓани низ Иран добиле текстуални пораки на мобилните телефони со повик за одбрана на татковината, при што во пораките се нагласува потребата од подготвеност против, како што наведуваат властите во Техеран, „американско-ционистички закани“.

Кампањата има цел да го мобилизира цивилното население и да ги засили редовите на паравоените формации, создавајќи атмосфера на национална мобилизација каква што не е забележана со децении.

Покрај регрутацијата, на терен е забележано и значително засилување на внатрешната безбедност. Според сведоштва на жители, во стратешки важниот град Исфахан и околните области е забележано засилено присуство на маскирани припадници на безбедносните сили.

Извештаите укажуваат на поставување контролни пунктови на клучни сообраќајници и влезови во градовите, како и на засилени патроли во целосна опрема кои вршат надзор над јавните простори.

Локалното население ваквите мерки ги толкува како обид за спречување внатрешни немири, но и како подготовка за можен надворешен напад.

Исфахан има стратешко значење бидејќи таму се наоѓаат клучни воени и нуклеарни постројки, што објаснува зошто регионот е под засилен надзор.

Аналитичарите оценуваат дека потезите на Техеран имаат двојна цел – психолошка подготовка на населението за воена состојба и испраќање порака за одвраќање кон Вашингтон и неговите сојузници.

Иако официјален Вашингтон не потврдил планови за копнена инвазија, реториката од двете страни и зголеменото воено присуство во регионот укажуваат дека ризикот од директен судир е на највисоко ниво во последните години.