 Skip to main content
31.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 31 март 2026
Неделник

Иран продолжува да одговара на американско-израелското бомбардирање со ракетни напади врз земјите од Персискиот Залив

Свет

AI Generated

Иран продолжи со нападите врз соседните земји од Персискиот Залив, при што Саудиска Арабија пријави повторени лансирања на балистички ракети во текот на ноќта, од кои сите беа пресретнати и уништени од воздушната одбрана, соопшти Министерството за одбрана на кралството рано утрово.

Порано, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, во објава на „X“ изјави дека Иран ја смета Саудиска Арабија за „братска нација“, но рече дека е „крајно време“ Ријад да ги протера американските сили од земјата.

Кувајт, исто така, пријави напади со ракети и беспилотни летала, додека сирените се огласија во текот на ноќта во Бахреин, соопшти Министерството за внатрешни работи на „X“. Во Дубаи, остатоци од пресретнување на воздушна одбрана погодија празна зграда, предизвикувајќи пожар и лесно повредувајќи четири лица во близина, соопштија властите.

И покрај повеќе од четири недели американски и израелски напади, Иран останува способен за контранапади, насочени кон земјите во Заливот кои се домаќини на американски воени бази.

