Иран продолжува да одговара на американско-израелското бомбардирање со ракетни напади врз земјите од Персискиот Залив

Иран продолжи со нападите врз соседните земји од Персискиот Залив, при што Саудиска Арабија пријави повторени лансирања на балистички ракети во текот на ноќта, од кои сите беа пресретнати и уништени од воздушната одбрана, соопшти Министерството за одбрана на кралството рано утрово.

Порано, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, во објава на „X“ изјави дека Иран ја смета Саудиска Арабија за „братска нација“, но рече дека е „крајно време“ Ријад да ги протера американските сили од земјата.

Кувајт, исто така, пријави напади со ракети и беспилотни летала, додека сирените се огласија во текот на ноќта во Бахреин, соопшти Министерството за внатрешни работи на „X“. Во Дубаи, остатоци од пресретнување на воздушна одбрана погодија празна зграда, предизвикувајќи пожар и лесно повредувајќи четири лица во близина, соопштија властите.

И покрај повеќе од четири недели американски и израелски напади, Иран останува способен за контранапади, насочени кон земјите во Заливот кои се домаќини на американски воени бази.