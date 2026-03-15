Иран нападна италијанска воена база во Кувајт

Воената база Али ал Салем во Кувајт, каде се стационирани припадници на американската и италијанската армија утрово беше нападната од ирански дрон.
Беспилотното летало погоди магацин и уништи дрон на италијанските воздушни сили.
Министерството за одбрана на Италија соопшти дека во нападот нема повредени војници.
– Нема никаков ризик ниту проблем за нашите војници. Кувајт е иранска воена мета поради присутноста на американски бази. Нема да не заплашат, ќе се придржуваме до преземените меѓународни обврски, изјави шефот на италијанската дипломатија Антонио Тајани