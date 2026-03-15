Иранската револуционерна гарда е држава во држава

Иранската Револуционерна гарда објави дека секоја арапска или европска земја што ќе ги протера амбасадорите на САД и Израел од својата територија ќе може слободно да поминува низ Ормускиот Теснец.

Што е Иранската револуционерна гарда?

Гардата е основана кратко по Исламската револуција во 1979 година за да го заштити шиитскиот муслимански клерикален владејачки систем и да обезбеди противтежа на редовните вооружени сили. Одговорна пред Врховниот лидер ајатолахот Хамнеи. Има околу 125.000 војници во копнени, поморски и воздушни единици.

Тој, исто така, командува со религиозната милиција Басиџ, волонтерска паравоена единица лојална на клерикалниот естаблишмент што често се користи за задушување на антивладините протести. Басиџ организираше напади врз ирачките трупи за време на војната во 1980-тите. Во време на мир, тие го спроведуваат шиитскиот ирански исламски закон.