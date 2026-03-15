15.03.2026
Утре ќе се одлучува дали горивата ќе имаат нова цена

Регулаторната комисија за енергетика утре ќе одлучува за цената на нафтените деривати.

Воениот конфликт меѓу Иран и САД и Израел придонесе за скок на цената на нафтата на светските берзи. Поради тоа, минатата недела имаше значителен раст на цените на нафтените деривати во земјава.

Цената на бензините се зголеми за 5 денари, а на дизелот на 14,50 денари. Цената на Екстра лесното масло за домаќинство се зголеми за 12,50 ден/лит, додека на мазутот за 7,044 ден/кг.

Ова се актуелните цени на горивата:

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95  – 79,50 (денари/литар)
Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98  –  81,50 (денари/литар)
Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 85,50 (денари/литар)
Масло за горење Мазут М-1 НС – 82,50 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  –  42,586 (денари/килограм)

Поврзани вести

Економија  | 13.03.2026
Мицкоски: Очекувам во текот на денот намалување на нафтените деривати за 2,5 денари по литар
Економија  | 10.03.2026
Цените на горивата кај нас, и по поскапувањето, меѓу најниските во регионот и Европа
Економија  | 02.03.2026
Преку разни мерки ќе се регулира цената на енергентите, нема потреба од паника, тврди Ристески
