Иран ги заобиколува санкциите и морскара блокада од САД со транспорт на нафта до Кина по копнен пат преку железница.

Овој систем го скратува времето за транспорт на 15 дена (наместо 40 дена по море). На овој начин, Иран транспортира повеќе од 2 милиони барели дневно и ги заобиколува контролите на американската морнарица.

Иако поголемиот дел од нафтата сè уште се транспортира со бродови (често преку „флота во сенка“), железницата служи како критична тампон-зона за да се спречи целосен прекин на производството во случај на продолжена блокада на пристаништата.

Коридорот се протега од градови како што се Ќиан или Шангај во Кина преку Казахстан, Узбекистан и Туркменистан до копненото пристаниште Априн во близина на Техеран.