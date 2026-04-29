Иран им се закани на САД со „невидена“ воена акција поради поморската блокада

Висок неименуван извор од иранските безбедносни сили порача дека континуираното поморско пиратство и бандитизам на САД во форма на таканаречена поморска блокада наскоро ќе биде одговорено со практична и „невидена“ воена акција.

Иранските вооружени сили, кои дејствуваат под команда на штабот Хатам ал-Анбија, велат дека трпението има граници и дека казната е неопходна ако Вашингтон продолжи со својата нелегална поморска блокада околу Ормуската Теснина, објави Прес ТВ.

Неименуван извор на иранската државна телевизија нагласил дека Иран докажал во наметнатата војна дека САД повеќе не се соочуваат со пасивен или предвидлив противник.

Благодарение на силниот отпор на својот народ и вооружените сили, и мудрото, храбро и решително водство на водачот на Исламската револуција, ајатолахот Сејед Моџтаба Хамнеи, Иран успеа да ги неутрализира и дискредитира сите американски опции на масата“, изјави изворот за Прес ТВ.

Тој додава дека воздржаноста што досега ја покажаа иранските вооружени сили имаше за цел да ѝ даде шанса на дипломатијата, дозволувајќи им на САД да ги прифатат условите на Иран за траен крај на војната.