И Талибанците потврдија прекин на воените операции против Пакистан

Авганистанските власти денеска официјално објавија дека и тие ги прекинуваат воените дејствија против соседниот Пакистан, со што двете страни влегуваат во привремено примирје по повод празникот Рамазан Бајрам.

Портпаролот на талибанската влада во Кабул, Забиула Муџахид, ја потврди оваа одлука преку социјалната мрежа „Икс“. Ваквиот потег на Авганистан следува како реципрочна мерка по претходната објава од страна на Исламабад.

Двете земји се согласија на овој чекор по интензивниот притисок и молби од страна на Саудиска Арабија, Катар и Турција, во обид да се намалат тензиите во пограничниот регион кои во изминатите недели резултираа со стотици жртви и сериозна воена ескалација.