Срамна изјава на фудбалерот Филип Стојилковиќ за Србија

18.03.2026

Фудбалерот Филип Стојилковиќ, кој игра за италијанската Пиза и е швајцарски репрезентативец со српско потекло, предизвика контроверзии со изјава за Србија. На прашање за избор меѓу репрезентациите на Швајцарија и Србија, тој изјавил дека би го одбрал швајцарскиот национален тим, бидејќи „Швајцарија е најубава земја на светот“.

Оваа изјава беше оценета како навредлива од страна на српските медиуми, кои истакнуваат дека Стојилковиќ потекнува од Србија и дека требало да покаже повеќе почит кон земјата на своите родители.

Стојилковиќ порано играл во Србија за ОФК Белград, каде што ја обнови својата кариера пред да замине во странство.

