Хезболах отфрла директни преговори со Израел

Пратеник на Хезболах изјави дека движењето категорично ги отфрла сите директни преговори меѓу Либан и Израел, по најавата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за отворање разговори со Бејрут.

„Повторуваме дека ги отфрламе сите преговори меѓу Либан и израелскиот непријател, како и потребата да се почитуваат националните принципи, пред сè повлекувањето на Израел, прекинот на непријателствата и враќањето на жителите во нивните села и градови“, изјави пратеникот Али Фајад во соопштение пренесено од медиумите блиски до проиранското движење.

Хезболах ја повика либанската влада да побара прекин на огнот „како предуслов пред преземање какви било други чекори“, додаде Фајад.

Изјавата доаѓа откако претставник на либанската влада нагласи дека Бејрут бара прекин на огнот пред почеток на какви било преговори со Израел.