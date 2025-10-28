Хамас му предаде на Израел уште едно тело на заложник

Израелската војска ноќеска го прими телото на еден од починатите заложници од Газа.

Ковчегот со телото беше преземен од Хамас од Црвениот крст во Газа, објави „Тајмс оф Израел“.

Израелските одбранбени сили ќе го проверат ковчегот пред да го обвијат со израелско знаме и да одржат кратка церемонија предводена од воен рабин.

Потоа останките ќе бидат однесени во Институтот за форензика Абу Кабир во Тел Авив за идентификација.

Според договорот за прекин на огнот постигнат на 10 октомври со посредство на САД, се очекува Хамас да ги врати телата на сите израелски заложници што е можно поскоро.

Израел се согласи да ги врати телата на 15 Палестинци за секое вратено тело на израелски заложник.

Хамас досега ги врати телата на 18 заложници, но ниту еден не е вратен во последните пет дена, додека Израел ги предаде телата на 195 Палестинци.

Лидерот на Хамас, Халил ал-Хаја, рече дека движењето започнало потрага по телата на 13 заложници во нови области на Газа.