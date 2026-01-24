 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

На аеродромот во Берлин уапсен член на Хамас осомничен за планирање напади врз еврејски објекти

Свет

24.01.2026

ngo-kramarek-from-pixabay

Германската полиција уапсила член на палестинската организација Хамас на аеродромот во Берлин, кој е осомничен за подготовка на напади врз еврејски објекти во Германија, објави Канцеларијата на државниот обвинител во Карлсруе.

Канцеларијата на државниот обвинител нареди апсење на 36-годишниот Мухамед С. по неговото враќање од Бејрут. Тој е обвинет дека е член на терористичката организација Хамас и дека подготвувал терористички напади врз еврејски објекти во Германија“, објави Канцеларијата на главниот државен обвинител во Карлсруе.

Во соопштението понатаму се наведува дека во август минатата година Мухамед С. во договор со друг член на Хамас, кој веќе е уапсен, договарал напади врз еврејски објекти и за таа цел се стекнал со 300 парчиња муниција.

Минатата година, полицијата уапси неколку членови на истата група, вклучително и во Лондон, под обвинение за подготовка на напади врз еврејски објекти во Германија и Европа.

Во Германија, од нападот на Хамас врз Израел во 2023 година и војната во Газа што следеше, зголемен е бројот на напади врз членови на еврејската заедница.

Ситуацијата е особено напната во Берлин, каде што живеат голем број арапски Палестинци. Според информациите на Организацијата за борба против антисемитизмот (RIAS), во Берлин секојдневно се регистрираат седум напади со антисемитска позадина.

Поврзани вести

Кариера  | 23.01.2026
Oвие професии никој не сака да ги работи во Германија, дури ни мигранти
Ракомет  | 22.01.2026
Германија „тргна“ со победа во втората фаза на Европското првенство
Свет  | 22.01.2026
Германија го протерува рускиот заменик-воен аташе, и бил шеф на осомничена шпионка
﻿