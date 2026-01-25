Германија размислува да ја зголеми киријата за американските бази како одговор на царините на Трамп

Германија сака да ја зголеми киријата за американските воени бази во земјата поради царините на американскиот претседател Доналд Трамп.

Како што објави „Тајмс“, ова би можело да биде одговор на постапките на Трамп, кој, поради Гренланд, најави во ведување царина од 10% за сите стоки испорачани во САД од осум европски земји.

Извори на изданието известуваат дека размислувањата не се за затворање на базите или повлекување на војници, туку за ревидирање на финансиските договори. Ова особено би можело да влијае на големите американски објекти, како што се базите во Рамштајн и Штутгарт. Износот на зголемувањето за закуп на базите не се прецизира.